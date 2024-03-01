Asgari ücretle çalışıyordu, milyoner oldu! Para kazanmanın yollarını anlatmaya başladı… Asgari ücretle çalışırken sıfır sermaye ile milyoner oldu. Sırrını YouTube kanalından anlatan genç sosyal medyada gündem oldu. İşte, asgari ücretli bir çalışanken milyoner olan o genç…

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Henüz 24 yaşında olan Sebastian Ghioghiu isimli genç asgari ücretli bir çalışanken kendi kendine milyoner olduğunu iddia eden paylaşımlarıyla dünya gündemine düştü.

Sebestian, çok düşük gelirli bir aileden gelmesine karşın farklı iş kollarından kendi başarısıyla milyoner olduğunu açıkladı.

Stoksuz araba satışı, araba ve ev çevirme ve çevrimiçi kurslar düzenleme gibi farklı alanlardaki iş kollarından edindiği servetin 8 milyon dolar olduğunu aktardı.

Genç adam, YouTube kanalı üzerinden takipçilerine kendisi gibi nasıl para kazabileceklerini anlattığı videolar paylaşıyor.

Sebastian’ın, yaşıtı olan kişiler için yakın zamanda yayınlanan bir podcast'inde "Yirmili yaşlarında bir adamsanız ve bir Lamborghini'niz yoksa, aslında oturup neden bir Lambo'nuz olmadığı konusunda kendinizle ciddi bir tartışma yapmalısınız" ifadelerini kullanması medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Genç YouTuber’ın toplamda 825 bin abonesi olduğu kanalında yaptığı paylaşımlar oldukça çevrimiçi olan bir kitle tarafından da takip ediliyor.

İnanılmaz derece kolay…

Milyoner olduğunu iddia eden genç podcast’inde yaptığı konuşmasında ise şu ifadeler de yer aldı:

"Bunun inanılmaz derecede kolay olduğunu ve dışarıda çok fazla para olduğunu düşünüyorum. Özellikle de artık daha önce hiç olmadığı kadar yararlanabileceğiniz yapay zeka araçlarıyla, 200 bin dolar devede kulak kalıyor.

Geçmişte insanlar para kazanmak için fiziksel olarak çalışmak zorundaydı, bugünlerde yatakta düğmelere basarak 10 kat daha fazlası kazanılabilir, hatta akıllı olanlar daha da fazlasını.

Tanıdığım 18 yaşındaki bir çocuk, birkaç ay önce sermayesiz satış yapmaya başladı. Bugün öğlene kadar yüzde 30 kar marjıyla 12 bin dolar (yaklaşık 375 bin TL) kazandı.” İfadelerini kullandı

Bu sözlerin ardından, zengin olmadan önce yaptığı işleri anlatan Ghirorgihu, ABD'ye ilk geldiğinde TACO Bell ve KFC gibi firmalarda saatliği 8 dolardan kasiyerlik yaptığını hatırlattı.