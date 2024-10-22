Asgari ücrette zam oranları 2025! Öngörülen brüt ve net maaş...

Yağmur Dinç

Asgari ücret, milyonlarca vatandaşı doğrudan etkilediği gibi dolaylı yoldan da zamları belirliyor.

Her yıl aralık ayında yeni asgari ücreti belirleyen komisyon, rakamları masaya yatırıyor.

Vatandaşların gözü kulağı asgari ücrete gelecek olan zam oranında.

2024 yılında 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret 2025'te ne kadar olacak sorusu merak ediliyor.

Bu kapsamda, enflasyon oranları göz önünde bulundurulup bu yüzdelik oranlarla zam hesaplanıyor.

İşte yeni asgari ücrette 2025 için öngörülebilen zam oranları...

2025 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili ''Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

TAHMİNİ ZAM ORANLARI

Asgari ücret zam oranı, ekonomik koşullar ve enflasyon rakamları göz önünde bulundurularak belirlenecek.

2025 asgari ücret beklentileri, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yıl sonu enflasyon beklentilerine göre şekillenmeye başladı. 2

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek; Yüzde 40 zam yapılır ise yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.