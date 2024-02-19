Asıl Kapadokya burası! İstanbul'a 3 saat mesafede, tatilin yeni adresi... Kapadokya'daki peri bacası oluşumlarına benzer doğal yapılar bulunan ''Periler Vadisi'', turizme kazandırılarak halkın hizmetine sunuldu.

ensonhaber.com

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kapadokya, görkemli ve kıymetli yapısıyla ilgi görüyor.

Nevşehir'e gitmek gözünde büyüyenler için ise muhteşem bir alternatif dikkat çekiyor.

Kütahya'nın bu bölgesini görenler kilometrelerce yol gitmeye gerek yokmuş diyor.

Simav'ın turistik bölgesi olarak bilinen Yeniköy Peri Bacaları ya da Simav Peri Bacaları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 derece doğal sit alanı ilan edildi.

Gören Kapadokya sanıyor

Turizm açılan bu bölge Kapadokya'ya olan benzerliği ile turistlerin ilgisini çekti.

Kapadokya'ya gidemeyenler için yakın alternatif bir deneyim sunan Simav Peri Bacaları, keşfedilmeyi bekleyen alanları arasında yer alıyor.

İstanbul'a yalnızca 3 saatlik bir mesafede bulunan bölge, günübirlikçiler için de tercih ediliyor.