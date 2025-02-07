Asil Nadir kimdir, kaç yaşında? Asil Nadir öldü mü?

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Türkiye’de adını ‘Medya İmparatoru’ olarak duyurmuş olan Kıbrıslı ünlü iş adamı Asil Nadir’in ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü.

Ancak medyada büyük yankı uyandırmasının ardından Nadir’in eşinin ölüm haberlerini yalanlaması ölüm iddialarının gerçek olup olmadığının araştırılmasına neden oldu.

1980'li yıllarda İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alan Asil Nadir, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle sağlık durumu giderek kötüleşen ünlü iş insanının, Kıbrıs’ta tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği öne sürülüyor.

ASİL NADİR ÖLDÜ MÜ?

83 yaşındaki iş insanı, son dönemde sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Ancak, ölüm haberiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Nadir hakkında, doktorlarının ve yakınlarının yaptığı son açıklamada ise Nadir'in hala yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

ASİL NADİR KİMDİR?

İngiltere’nin en zengin iş insanları arasında yer alan Asil Nadir, 1 Mayıs 1941’de Kıbrıs’ta doğdu. İş dünyasına genç yaşta atılan Nadir, Polly Peck International adlı şirketiyle büyük bir ticari başarı yakalayarak 1980’li yıllarda İngiltere’de en güçlü iş insanlarından biri haline geldi.

Ancak, 1990’lı yıllarda şirketinin mali skandallara karışmasıyla büyük bir düşüş yaşadı. Hakkındaki yolsuzluk ve zimmetine para geçirme suçlamaları nedeniyle İngiltere’yi terk eden Nadir, uzun yıllar KKTC’de yaşadıktan sonra 2010 yılında İngiltere’ye döndü ve tutuklandı.

İş dünyasındaki iniş çıkışlarıyla adından söz ettiren Asil Nadir, ticari zekâsı ve finansal başarıları kadar hukuki süreçleriyle de hafızalarda yer etti.