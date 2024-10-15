Askerlerin yakalarına takılan iğnenin sırrı bakın neymiş!

Hüseyin Topuz

Askerlerin üniformalarının yakalarına taktıkları iğnenin neden takıldığı zaman zaman gündeme geliyor.

Bazı askeri törenlerde görmeye alışkın olduğumuz askerlerin yakasındaki iğnenin anlamını sizler için derledik.

Özellikle Çin ordusunda yer alan askerlerin yakalarında görülen bu iğnelerin bir amacı var.

Peki, bu iğnelerin takılış amacı ne? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Çin ordusundaki askerlerin başlarını sürekli dik tutabilmek için üniformalarında çenelerinin altına bir iğne yerleştirilir.

Yani bu iğnelerin amacı askerlerin duruşlarını ve yürüyüşlerini bozmamak için bir önlemdir.