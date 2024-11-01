Askerlik sevk belgesi: Askerlik sevk belgesi ne zaman, nasıl ve nereden alınır?

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 31 Ekim 2024 tarihi itibari ile Kasım 2024 celp dönemi askerlik yerleri açıklandı.

Askerlik hizmetini yerine getirecek vatandaşlar, celp yerlerini öğrenmelerinin ardından sevk başvurusu nedir ve nasıl yapılır gibi soruları konusundaki araştırmalarına başladı.

Sülüs belgesi diğer adıyla sevk belgesi sevk başlangıç tarihi, yükümlünün birliğe teslim olacağı ilk tarihi, bitiş tarihi ise bu sürecin son gününü ifade eder. Peki, askerlik sevk başvurusu ne zaman yapılacak başvuru işlemleri nereden ve nasıl yapılır?

SEVK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILIR?

Sevk başvurusu askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşların birliklerine teslim olacağı tarihi belirtmek için gereklidir. Askere gideceği kesinleşen vatandaşlar sevk tarihinden itibaren 10 gün öncesinden sevk başvurusunu gerçekleştirmelidir.

SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Askerlik sevk belgesi için e-Devlet üzerinden işlem yapmak isteyen er adayları, ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapmalıdır. Ardından "Kamu Kurumları" seçeneğini seçerek "Milli Savunma Bakanlığı" sekmesinden ilgili belgeye erişim sağlayabilecekler.

SEVK BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Sevk başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden ya da doğrudan askerlik şubelerinden yapılabilecek.