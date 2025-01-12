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Aslan zorlu virajda! Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aslan zorlu virajda! Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray maçının detayları merak uyandırdı. İşte maçın detayları..