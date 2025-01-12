Aslan zorlu virajda! Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 15 galibiyet 2 beraberlik alan sarı kırmızılılar 47 puan ile zirvede yer alıyor.
Öte yandan Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ise bu sezon 17 maçta topladığı 26 puan ile 7. sırada yer alıyor.
Galatasaray ve Başakşehir hafta içi Ziraat Türkiye Kupası maçında karşı karşıya geldi ve müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
İki takım şimdi ise Trendyol Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Başakşehir - Galatasaray maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Başakşehir - Galatasaray maçının detayları...
Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman?
Başakşehir - Galatasaray maçı 12 Ocak 2025 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.