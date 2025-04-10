ASLAN ZORLU VİRAJDA! Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor.

Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Okan Buruk ve öğrencileri Samsunspor deplasmanında galibiyetle dönmek istiyor.

Galatasaray ile Samsunspor arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı sarı kırmızılılar 3-2 kazandı.

Galatasaray ile oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybeden Samsunspor, bu mağlubiyetlerin tamamında en az ikişer gol yedi.

Samsunspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Galatasaray bu seriyi sürdürmek istiyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Samsunspor - Galatasaray maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Samsunspor - Galatasaray maçının bilgileri...

Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Samsunspor - Galatasaray maçı 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.