AŞURE DUASI: Aşure yaparken okunacak dua okunuşu ve anlamı

Dini duygularla beklenen Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, bu yıl 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

Aşure Günü, İslam tarihi boyunca birçok peygamberin mucizevi anılarıyla ilişkilendirilir. Bu yüzden Aşure, birlik, paylaşma ve toplumsal dayanışmanın simgesi olarak kabul edilir.

Aşure günü yaygınca aşure tatlısı pişirilir. İçerisinde buğday, nohut, kuru fasulye, kuru meyve ve yemiş bulunur.

Peki, aşure pişirirken hangi dua okunur? İşte Aşure Duası okunuşu ve anlamı…

AŞURE DUASI

“Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme innî es’elüke bi-hakkıyâ Ebu Abdullahil Hüseyin ve bi-hürmetihi ve ceddihi ve ummihî ve ebihi ve bi-seyyidil vâsıyyil Emîn. En yürziyani fîd-dünya hazehi ve yüsallimani yevmel kıyâmeti innake alâ kulli şey’in kadîr.”

AŞURE DUASI ANLAMI

Allah’ım! Ben sana Ebu Abdullah Hüseyin’in hürmetine, onun büyük babasının, annesinin, babasının ve Hz. Muhammed’in vârisinin hürmetine yalvarıyorum. Beni bu dünyada hoşnut et ve kıyamet gününde ona selamet ver, çünkü sen her şeye kadirsindir.