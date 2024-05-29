Aşure günü ne zaman? 2024 aşure günü tarihi... Aşure günü hakkında aramalar hız kazandı. Peki 2024 yılında aşure günü hangi tarihe denk geliyor? İşte aşure günü tarihi...

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Müslüman alemi için Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım sürüyor.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı yaklaştıkça vatandaşların heyecanı artıyor.

Bazı gelenekleri bulunan Muharrem ayı ibadet ve güzellik ayıdır. Bu ay içerisinde bol bol ibadet yapılmalıdır.

Vatandaşlar Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure günü tarihlerini araştırmaya başladı.

Peki 2024 aşure günü ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..

Aşure günü ne zaman başlıyor?

Muharrem ayının onuncu günü Aşura Günü olarak bilinir ve İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir.

Aşure günü 16 Temmuz 2024 Salı günü başlıyor. Aşure günü 5 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.