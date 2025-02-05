Aşure günü ne zaman? 2025 aşure günü tarihi...

Hüseyin Topuz

Müslüman alemi için Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım sürüyor.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı yaklaştıkça vatandaşların heyecanı artıyor.

Bazı gelenekleri bulunan Muharrem ayı ibadet ve güzellik ayıdır. Bu ay içerisinde bol bol ibadet yapılmalıdır.

Vatandaşlar Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure günü tarihlerini araştırmaya başladı.

Peki, 2025 aşure günü ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler..

Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü olarak bilinir ve İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir.

2025 yılında Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak. Buna göre aşure günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.