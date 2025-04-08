Aşure günü ne zaman başlıyor? 2025 aşure günü tarihi...

Hüseyin Topuz

Müslüman alemi için Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım sürüyor.

Muharrem ayının onuncu günü Aşure Günü olarak bilinir ve İslam aleminde büyük bir öneme sahiptir.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı yaklaştıkça vatandaşların heyecanı artıyor.

Bazı önemli gelenekleri bulunan Muharrem ayı ibadet ve güzellik ayıdır. Muharrem ayı içerisinde bol bol ibadet yapılmalıdır.

Vatandaşlar Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure gününün tarihini öğrenmek için araştırmaya başladı.

Peki, 2025 aşure günü ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Aşure günü ne zaman?



2025 yılında Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe günü olacak. Buna göre aşure günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.