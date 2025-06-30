Aşureyi kusursuz yapmanın sırrı: Ne kararıyor, ne de çiğ kalıyor…

İslam dünyası için manevi değeri büyük olan Aşure Günü, bu yıl 5 Temmuz 2025’te idrak edilecek.

Bu özel gün vesilesiyle birçok evde aşure kaynatılacak ve bereket paylaşılacak.

Ancak aşure hazırlarken en sık karşılaşılan sorunların başında kararma ve kıvamın tutmaması geliyor.

Aşurenin hem görüntüsünün hem de tadının mükemmel olması için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor.

İşte tam kıvamında aşure tarifi:

MALZEMELER

1 kg aşurelik buğday

500 gr kuru fasulye

500 gr nohut

400 gr kuru incir

500 gr kuru kayısı

300 gr kuru üzüm

1 çay bardağı kuş üzümü

6-7 su bardağı şeker

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı fındık

15-20 adet karanfil

2 elma

1 ayva

1 portakal kabuğu rendesi

1 su bardağı süt

Üzeri için:

1 su bardağı fındık

1 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı tuzsuz fıstık

2-3 adet nar

Kuş üzümü

Tarçın

YAPILIŞI

1 kilogram aşurelik buğdayı geniş bir kaba alın. Suyun berraklaşması için 5-6 kez yıkayıp süzün.

Buğdayı aşure tenceresine koyun, üzerini 4-5 cm geçecek kadar su ekleyin. Kaynamadan önce çıkan sarı suyu süzün, buğdayı sıcak suyla tekrar yıkayın. Yeniden sıcak su ilave edip kaynamaya başlayınca altını kapatın, tencerenin kapağını kapatıp sofra bezine sarın.

500 gram kuru fasulye ve nohutu ayrı kaplarda 1 gece önceden ıslatın. Düdüklü tencerede fasulyeyi 8-10 dakika, nohutu ise 15-20 dakika haşlayın. Nohutların kabuklarını soyun.

Kaynayan buğdaya nohut, fasulye ve 1 çay bardağı pirinci ekleyin.

Kuru kayısıları küp küp doğrayıp sıcak suda ıslatın. Kuru üzüm ve kuş üzümünü ayrı kaplarda ıslatın. İnciri küp küp doğrayıp sütle ıslatın (incirin aşureyi karartmasını önlemek için).

Kabuklarını soyduğunuz elma ve ayvaları küp küp doğrayın. Çeyrek elmaya karanfil batırıp aşureye nohutlarla birlikte ekleyin.

Kıvam alan aşureye süzülen kayısıları, incirleri, üzümleri, doğranmış elma ve ayvaları, rendelenmiş portakal kabuğunu ve 1 su bardağı sütü ekleyin. Kıvamı ayarlamak için gerekirse sıcak su ilave edin.

6 su bardağı şekeri karışıma ilave edin ve kaynamaya bırakın. Ardından 1 su bardağı fındık ekleyip yaklaşık 15 dakika daha kaynatın.

Aşureyi kaselere paylaştırın. Üzerini rondodan geçirilmiş fındık, ceviz ve fıstıkla süsleyin. İsteğe bağlı olarak nar taneleri, kuş üzümü ve tarçınla servis yapın. Afiyet olsun!