Asvel Lyon Villeurbanne - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 12. haftasında deplasmanda Asvel Lyon Villeurbanne ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague'deki son maçında Paris'e 84-93 mağlup olan Anadolu Efes bu sezon 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı.

Avrupa arenasındaki 848. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 847 karşılaşmada 478 galibiyet ve 369 yenilgi aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 600. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 599 karşılaşmada 321 galibiyet ve 278 yenilgi elde etti.

Basketbolseverler Asvel Lyon Villeurbanne ile Anadolu Efes arasında oynanacak müsabakanın detaylarını öğrenmek için araştırmalarına hız kazandırdı.

Peki, Asvel Lyon Villeurbanne - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Asvel Lyon Villeurbanne - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Asvel Lyon Villeurbanne - Anadolu Efes maçı 29 Kasım 2024 Cuma (bugün) günü saat 23:00'te oynanacak.

Ldlc Arena’da oynanacak maç S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.