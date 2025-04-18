Asyalıların mucize tekniği! 4-7-8 solunum tekniği bakın ne işe yarıyormuş...

Hüseyin Topuz

Stresin ve kaygının günlük yaşamı kuşattığı modern çağda, Asya kökenli bir nefes tekniği giderek daha fazla ilgi görüyor.

"4-7-8 solunum tekniği" adı verilen bu basit ama etkili yöntem, hem zihinsel hem de fiziksel rahatlama sağlıyor.

Uzak Doğu'nun kadim nefes uygulamalarından esinlenen bu yöntem, nefes alışverişine odaklanarak vücudu gevşetiyor ve sinir sistemini yatıştırıyor.

Tekniğin adı, nefesin alınma, tutulma ve verilme sürelerinden geliyor: 4 saniye nefes almak, 7 saniye tutmak ve 8 saniyede yavaşça vermek.

Uzmanlar bu yöntemin özellikle uyku problemi yaşayanlar, anksiyete ile mücadele edenler ve yüksek tempolu yaşamdan bunalanlar için son derece faydalı olduğunu belirtiyor.

Günde sadece birkaç dakika uygulanması bile, kısa sürede daha derin bir uyku, düşük tansiyon ve genel bir huzur hali sağlayabiliyor.

Günlük hayatta kolayca uygulanabilen bu teknik, meditasyon ve yoga gibi uygulamaların bir parçası olarak da tercih ediliyor.

Hem bedeninizi hem de zihninizi rahatlatmak istiyorsanız, 4-7-8 solunum tekniğine bir şans verin!