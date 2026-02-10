Abone ol: Google News

Ata Turizm halka arz ne zaman, kaç TL? Hisse fiyatı...

SPK'nın onayladığı halka arz listesinde yer alan Ata Turizm İşletmecilik, borsa ile ilgilenenlerin dikkatini çekti. Talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı merak edilen halka arz detayları haberimizde...

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 16:33
  • Ata Turizm, 11,20 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecektir.
  • Talep toplama işlemleri 11-13 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
  • Halka arz, bireysele eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Borsa gündeminde yeni bir halka arz var...

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş., talep toplamaya başlayacak.

Bu kapsamda Ata Turizm İşletmecilik halka arz fiyatı, dağıtım yöntemi, toplam pay miktarı ve halka arz büyüklüğü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, Ata Turizm halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, bilgiler...

ATA TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN

Halka arzda talep toplama işlemleri 11-12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ata Turizm’in sembolü “ATATR” olacak.

HİSSE FİYATI

Ata Turizm halka arz fiyatı 11,20 TL olarak belirlendi.

KAÇ LOT VERİR

Ata Turizm bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

