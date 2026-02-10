Ata Turizm halka arz ne zaman, kaç TL? Hisse fiyatı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa gündeminde yeni bir halka arz var...

Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş., talep toplamaya başlayacak.

Bu kapsamda Ata Turizm İşletmecilik halka arz fiyatı, dağıtım yöntemi, toplam pay miktarı ve halka arz büyüklüğü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Peki, Ata Turizm halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, bilgiler...

ATA TURİZM HALKA ARZ NE ZAMAN

Halka arzda talep toplama işlemleri 11-12-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ata Turizm’in sembolü “ATATR” olacak.

HİSSE FİYATI

Ata Turizm halka arz fiyatı 11,20 TL olarak belirlendi.

KAÇ LOT VERİR

Ata Turizm bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.