Diyanet Zekat Hesaplama Sistemi 2026: Ne kadar zekat vermeliyim

İslam’ın beş şartından biri olan zekat, hem malın temizlenmesi hem de toplumsal dayanışmanın güçlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Ramazan ayı öncesinde birçok kişi, sahip olduğu birikim üzerinden zekat hesabını doğru şekilde yapmak ve ibadetini eksiksiz yerine getirmek istiyor. Bu nedenle zekatın hangi mallardan verileceği, oranının ne olduğu ve en uygun zamanın ne zaman olduğu merak ediliyor.

2026 yılına girilirken, Ramazan öncesi zekat hesaplaması yapmak isteyenler için temel kurallar ve verilmesi gereken miktarlar yeniden gündeme geldi.

Peki zekat ne zaman verilir, kimler zekat vermekle yükümlüdür ve 2026’da zekat nasıl hesaplanır? İşte bilgiler...

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR

Zekat, malın üzerinden bir hicri yıl (1 yıl) geçtikten sonra verilmesi gereken bir ibadettir.

Belirli bir gün veya ay şartı bulunmaz. Ancak Ramazan ayında verilmesi yaygın bir tercih olarak öne çıkar.

KİMLER ZEKAT VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

Müslüman olanlar,

Akıllı ve ergenlik çağına ulaşanlar,

Temel ihtiyaçlar ve borçlar dışında nisap miktarı mala sahip olanlar,

Bu mala 1 hicri yıl boyunca sahip olanlar zekatla yükümlüdür.

Nisap miktarı, güncel hesaplamaya göre 80,18 gram altın veya bunun para karşılığıdır. Bu miktarın altında mala sahip olan kişiler zekat vermekle yükümlü değildir.

ZEKAT NASIL HESAPLANIR 2026

Zekatınız tüm mal varlıklarınızın bütününden hesaplanmaktadır.

Zekat yılı içerisinde ödenecek olan borçlar çıkıldıktan sonra kira gelirleri, diğer gelirlerle birlikte nisap miktarına (80,18 gr. altın veya değeri) ulaşır ve üzerinden bir kameri yıl geçerse kırkta bir (% 2,5) oranında zekatının verilmesi gerekir.

TDV, vatandaşların zekat ibadetini yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için oluşturulan zekat hesaplama modülünün mobil uygulaması hayata geçirildi.

DİYANET ZEKAT HESAPLAMA EKRANI