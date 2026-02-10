Abone ol: Google News

Galatasaray’ın kalan maçları: Hangi maç ne zaman? (Süper Lig 2025-2026 fikstürü)

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın kalan maçları ve dev derbi tarihleri belli oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları ne zaman? İşte Aslan’ın Mayıs ayına kadar sürecek maç takvimi...

Yayınlama Tarihi: 10.02.2026 16:22
  • Galatasaray, Şubat ayıyla başlayan zorlu fikstürde önemli deplasmanlar ve derbilerle karşılaşacak.
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları taraftarlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor.
  • Aslan, Mayıs sonuna kadar fikstürde hata yapmamaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda ikinci yarının heyecanı doruğa tırmandı.

Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna kalarak Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray, ligde de hata yapmak istemiyor.

Şubat ayıyla birlikte fikstürün sertleştiği ligde, sarı-kırmızılıları zorlu deplasmanlar ve dev derbiler bekliyor.

Bu hafta Eyüpspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Aslan’ın ligde kalan maçları merak ediliyor.

İşte Galatasaray’ın Süper Lig fikstürü…

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

13 Şubat: Galatasaray - Eyüpspor

22 Şubat: Konyaspor - Galatasaray

1 Mart: Galatasaray - Alanyaspor

8 Mart: Beşiktaş - Galatasaray

15 Mart: Galatasaray - RAMS Başakşehir

18 Mart: Göztepe - Galatasaray

5 Nisan: Trabzonspor - Galatasaray

12 Nisan: Galatasaray - Kocaelispor

19 Nisan: Gençlerbirliği - Galatasaray

26 Nisan: Galatasaray - Fenerbahçe

Samsunspor - Galatasaray

Galatasaray - Antalyaspor

Kasımpaşa - Galatasaray 

