Galatasaray’ın kalan maçları: Hangi maç ne zaman? (Süper Lig 2025-2026 fikstürü) Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray’ın kalan maçları ve dev derbi tarihleri belli oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları ne zaman? İşte Aslan’ın Mayıs ayına kadar sürecek maç takvimi...