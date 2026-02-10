Galatasaray’ın kalan maçları: Hangi maç ne zaman? (Süper Lig 2025-2026 fikstürü)

- Galatasaray, Şubat ayıyla başlayan zorlu fikstürde önemli deplasmanlar ve derbilerle karşılaşacak.
- Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları taraftarlar tarafından büyük heyecanla bekleniyor.
- Aslan, Mayıs sonuna kadar fikstürde hata yapmamaya çalışacak.
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda ikinci yarının heyecanı doruğa tırmandı.
Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna kalarak Avrupa’da yoluna devam eden Galatasaray, ligde de hata yapmak istemiyor.
Şubat ayıyla birlikte fikstürün sertleştiği ligde, sarı-kırmızılıları zorlu deplasmanlar ve dev derbiler bekliyor.
Bu hafta Eyüpspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Aslan’ın ligde kalan maçları merak ediliyor.
İşte Galatasaray’ın Süper Lig fikstürü…
GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI
13 Şubat: Galatasaray - Eyüpspor
22 Şubat: Konyaspor - Galatasaray
1 Mart: Galatasaray - Alanyaspor
8 Mart: Beşiktaş - Galatasaray
15 Mart: Galatasaray - RAMS Başakşehir
18 Mart: Göztepe - Galatasaray
5 Nisan: Trabzonspor - Galatasaray
12 Nisan: Galatasaray - Kocaelispor
19 Nisan: Gençlerbirliği - Galatasaray
26 Nisan: Galatasaray - Fenerbahçe
Samsunspor - Galatasaray
Galatasaray - Antalyaspor
Kasımpaşa - Galatasaray