Ramazan davulcusu nasıl olunur? 2026’da ne kadar kazanıyorlar?

On bir ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala, milyonlarca müslüman sahur ve iftar sofraları için hazırlıklarına hız verdi.

Bir yandan da yüzyıllardır süregelen o kadim gelenek yeniden sokaklara inmeye hazırlanıyor.

Sahur vaktinin sessizliğini ritmik vuruşlarıyla bozan, söyledikleri manilerle mahalle kültürünü canlı tutan ve insanları uykunun en tatlı yerinde sofraya davet eden Ramazan davulcuları, bu yıl da sahur mesaisi için yerlerini alacak.

Peki, her isteyen Ramazan davulcusu olabilir mi? 2026 yılında bir davulcunun toplam kazancı ne kadar? İşte detaylar…

RAMAZAN DAVULCUSU NASIL OLUNUR?

Ramazan davulcusu olmak için bir kursa gitmeniz veya resmi bir sertifika almanız gerekmiyor. Ancak bu, işin kolay olduğu anlamına gelmiyor.

Bu mesleğin en büyük okulu, genellikle "babadan oğula" geçen aile mirası. Ritmik vuruşları bilmek ve geleneksel manilere hakim olmak gerekiyor.

Davulcuların görev alabilmesi için bazı bölgelerde yerel belediyeler veya mahalle muhtarlarından izin almaları gerekiyor.

DAVULCULAR NE KADAR KAZANIYOR?

Ramazan davulcularının dünyasında "sabit maaş" kavramı bulunmuyor. Bu iş tamamen bir gönül birliği ve toplumsal desteğe dayanıyor.

Davulcuların bir aylık emeğinin karşılığı, mahalle sakinlerinin cömertliliğinde.

Davulcular, özellikle bayram öncesi kapı kapı dolaşarak "bayramlık" bahşişlerini topluyor.