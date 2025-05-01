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Athletic Bilbao - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Athletic Bilbao - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi yarı finalde Athletic Bilbao - Manchester United ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadelenin detayları belli oldu. Peki, Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...