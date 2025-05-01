Athletic Bilbao - Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde perde yarı final maçlarıyla aralanıyor.
Kupaya göz diken iki güçlü takım, Athletic Bilbao ile Manchester United, ilk maçta kozlarını paylaşacak.
La Liga’da istikrarlı bir grafik çizen Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde adeta fırtına gibi esti.
Premier Lig’de tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini geçiren Manchester United, Avrupa kupalarına tutunmak istiyor
Peki, Athletic Bilbao - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
ATHLETIC BILBAO - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi yarı final Athletic Bilbao - Manchester United maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak.
Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Athletic Bilbao: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray Alvarez, Berchiche; Jauregizar, De Galarreta; Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Sannadi
Manchester United: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Garnacho, Hojlund, Fernandes