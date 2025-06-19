Atlara nal takılmazsa ne olur? İşte şaşırtan sonuçlar!

Günlük yaşamda sıkça duyduğumuz ancak detaylarına pek de hâkim olmadığımız konulardan biri de atlara neden nal takıldığıdır.

Özellikle hayvanseverler ve binicilikle ilgilenenler tarafından merak edilen bu durum, at sağlığı açısından son derece kritik bir öneme sahiptir.

Peki, atlara nal takılmazsa ne olur? İşte bu sorunun yanıtı ve nal takmanın ardındaki önemli nedenler…

Atların tırnakları, insan tırnakları gibi keratinden oluşur ve zamanla yıpranabilir. Özellikle sert zeminlerde uzun süre yürüyen ya da çalışan atların tırnakları hızla aşınır ve bu durum ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.

Nal, atın ayak tabanını korur, darbe emilimini artırır ve oluşabilecek çatlakların önüne geçer.

Nal Takılmazsa Ne Olur?

Eğer atlara nal takılmazsa şu problemler ortaya çıkabilir:

Tırnak Aşınması: Sert ve taşlı zeminlerde yürüyen atların tırnakları hızla incelir ve kırılır.

Ağrı ve Topallama: Aşırı aşınma, atlarda ağrıya neden olur. Bu da topallama ve yürüyememe gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

Enfeksiyon Riski: Açıkta kalan ve zarar gören tırnak dokusu enfeksiyonlara açık hale gelir.

Performans Düşüşü: Yarış ve binek atlarında nal olmaması performans kaybına neden olur.