Dünya Kupası bilet fiyatları 2026: İşte en ucuz milli maç bileti

2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanan Türkiye’nin yer alacağı dev organizasyonda geri sayım başladı.

Futbolseverleri hem heyecanlandıran hem de düşündüren bir tablo ortaya çıktı.

48 takımın 12 grupta kıyasıya mücadele edeceği ve toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak turnuvanın bilet fiyatları, FIFA tarafından erişime açıklandı.

İşte Dünya Kupası bilet fiyatları ve en ucuz milli maç bileti…

2026 FIFA DÜNYA KUPASI BİLET FİYATLARI

Platformda listelenen dört adet final bileti, her biri 2,3 milyon dolarlık rekor fiyatla satışa sunuldu. FIFA, serbest piyasa koşullarını gerekçe göstererek bilet fiyatlarına tavan sınır getirmezken, işlem ücretlerini de %5'ten %15'e çıkardı.

Bu durum, 2,3 milyon dolarlık tek bir bilet satışından FIFA'nın hem alıcıdan hem satıcıdan aldığı payla toplamda 690 bin dolar komisyon geliri elde edeceği anlamına geliyor.

EN UCUZ KOLTUK 10 BİN DOLAR

Final heyecanını yerinde yaşamanın bedeli en alt kategorilerde bile dudak uçuklatıyor:

En Ucuz Final Bileti: 10 bin 923 dolar.

En Üst Kat Son Sıra: 138 bin dolar.

Kale Arkası Alt Kat: 207 bin dolar.

Yarı final müsabakaları da benzer bir tablo sergiliyor. 14 Temmuz'daki Teksas yarı finali 11 bin 130 dolardan, 15 Temmuz'daki Atlanta yarı finali ise 9 bin 660 dolardan alıcı bekliyor.

EN UCUZ MİLLİ MAÇ BİLETİ

A Milli Futbol Takımımızın 25 Haziran'da Los Angeles'ta ev sahibi ABD ile oynayacağı grup aşaması final maçı için de fiyatlar netleşti.

Bu tarihi karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen Türk taraftarlar için bilet fiyatları 1345 dolar ile 2 bin 970 dolar arasında değişiyor.