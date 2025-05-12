ATM’den dakikalar içinde yapılıyor! O işlemler için şubeye gitme devri kapanıyor

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Gelişen bankacılık teknolojileri sayesinde ATM’ler, artık sadece para çekip yatırma makineleri olmanın çok ötesine gelmiş durumda.

Pek çok kişi henüz bilmiyor olsa da günümüzde bu cihazlar, birer mini banka şubesine dönüşmüş durumda. Özellikle o işlemler şubede saatlerce vakit kaybetmeden kolaylıkla ATM’lerden yapılabiliyormuş.

Tabii bu güçlü özellikleri verimli ve güvenli şekilde kullanmak için kullanıcıların da bilinçli olması büyük önem taşıyor. İşte, ATM’lerin çok bilinmeyen hayatı kolaylaştıran o özellikleri…

ŞUBEYE GİTMEYE GEREK KALMIYOR

Uzun yıllardır şubeye giderek yapılan bazı işlemler meğer artık ATM’lerden de kolaylıkla yapılabiliyormuş.

Özellikle kredi başvurusu ya da fatura ödeme gibi şubede saatlerce sıra beklemenize neden olan işlemler ATM’lerde dakikalar içinde halloluyormuş.

Ancak bu gibi işlemleri yapmak istediğiniz noktada dikkatli olmanız oldukça önemli. ATM’ler her ne kadar uzun sıra bekleme derdini bitirerek pratiklik sunsa da, uzmanlar özellikle kalabalık yerlerde kart kopyalama gibi dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek uyarılarını yineliyor.