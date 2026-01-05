KOSGEB 2026 desteği: 2 milyon TL nasıl alınır, şartları nelerdir? Başvuru ekranı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İş kurmak isteyenlere müjde...

Girişimcileri sevindirecek haber Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, 2026'da daha fazla girişimciyi üretime, yeniliğe kazandırmayı hedeflendiklerini belirterek, KOSGEB eliyle girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını bildirdi.

Başvuru süreci ve şartların açıklanması ile birlikte "KOSGEB 2 milyon lira destek" detayları merak konusu oldu.

Peki, KOSGEB 2 milyon TL destek nasıl alınır, şartları nelerdir? İşte girişimcilerin merak ettiği tüm detaylar...

KOSGEB 2 MİLYON TL BAŞVURUSU 2026

Söz konusu destek için bugün başlayan başvurular 31 Ocak'a kadar devam edecek, detaylı bilgiye "kosgeb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını belirten Kacır, şunları ifade etti:

"KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel yazılım makine-teçhizat ve kalıp hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. 2025 yılında 1699 proje için 2,4 milyar lira destekleme kararı aldık. 2026'da daha fazla girişimcimizi üretime, yeniliğe ve güçlü bir geleceğe taşımayı hedefliyoruz."

KOSGEB 2 MİLYON TL DESTEK ŞARTLARI

Başvuru yapacak işletmenin;

İş Kurma Desteği için KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren 0-1 yaş aralığındaki işletme olması,

İş Geliştirme Desteği için NACE koduna göre;

- C-İmalat

- 61-Telekomünikasyon

- 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

- 63-Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri

- 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

sektörlerinde faaliyet gösteren 0-3 yaş aralığındaki işletme olması,

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve İşletme Beyanının güncel olması,

gerekmektedir.