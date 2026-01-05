Şaban ayı başladı mı, ilk gün ne zaman? 2026 Şaban ayı tarihleri... Mukaddes Üç Aylar arasında ikincisi olan Şaban için geri sayım başladı. 2026 yılı Şaban ayı ne zaman başlayacak ve bitecek tarihleriyle merak konusu. İşte 2026 Şaban ayı tarihleri...