Şaban ayı başladı mı, ilk gün ne zaman? 2026 Şaban ayı tarihleri...

- Şaban ayı, 2026 yılında 20 Ocak Salı günü başlayacak.
- 18 Şubat Çarşamba günü sona erecek.
- Berat Kandili ise 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.
21 Aralık'ta başlayan Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan'a kavuşturacak.
İslam aleminin kıymetlisi olan bu süre zarfında milyonlarca Müslüman ibadetlerini tamamlayacak.
Recep ayını idrak ederken, sıradaki Şaban ayı ise merak konusu.
Şaban ayının başlangıcı ve bitiş tarihinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor.
Peki; 2026 Şaban ayı ne zaman başlayacak? İşte ilk ve son günü...
ŞABAN AYI NE ZAMAN 2026
Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi kabul edilen mübarek Şaban ayı, 2026 yılında 20 Ocak Salı günü idrak edilmeye başlanacak, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü ise sona erecek.
Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.