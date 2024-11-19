ATM’lerde yeni dönem! Para çekme de yatırma da değişiyor…

Haber Merkezi

Banka ATM’lerinde son zamanlarda yaşanan nakit sıkıntısı gündemin nabzını tutuyor. Yaşanan sıkıntılar özelinde yapılan düzenlemelere bir yenisi daha eklendi.

Nakit talebini karşılamakta zorlanan bankalar ATM’ler önemli bir değişikliğe gitme kararıyla gündeme geldi.

Yapılacak değişiklik ile birlikte ATM’lerin altyapısını yeniden yapılandırılması bekleniyor. Hemen her ilde bulunan ATM’lerde yapılacak olan değişikliğin ardından yeni nesil ATM’ler kullanılmaya başlanacak.

İŞLEMLER DAHA HIZLI OLUYOR!

Kullanılmakta olan ATM’lerde bulunan para çekme ve yatırma işlemi için farklı bölmeler tarihe karışıyor. Kullanıma sunulacak yeni nesil ATM’ler ile birlikte para çekme ve yatırma işlemleri artık tek bir bölmeden gerçekleştirecek.

Yapılacak bu yenileme ile birlikte ATM işlemlerinin daha hızlı olması da öngörülüyor.Yeni nesil ATM'ler ile yatırılan paralar sistemde hemen kullanılabilir duruma gelecek ve diğer müşteriler tarafından da çekilebilecek.