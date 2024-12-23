ATM’lerde yeni dönem: Para yatırma ve çekme işlemlerinde sistem değişiyor

Haber Merkezi

Bankacılık sektörü artan nakit para talebi karşısında ATM sistemlerinde güncellemelerini sürdürüyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte ATM’lerde devreye alınacak sistemin ardından para çekme ve yatırma limitlerinde değişiklik yaşanacak.

ATM’lerde şu anda uygulamada olan 20 bin lira seviyesindeki günlük para çekme limiti, ocak ayından itibaren 30 bin TL'ye çıkarılacak.

Mevcut limitleri 15 bin TL civarında olan bankaların ise yeni yılda bu tutarı 20 bin ila 25 bin TL arasında belirlemesi bekleniyor. Artan talebi karşılamak için yapılan bu düzenlemelerin, nakit işlemlerini kolaylaştırması hedefleniyor.

LİMİTLER ARTIYOR

ATM'ler üzerinden 100 bin liradan fazla para yatırmak mümkün değilken, tek seferde yatırılabilen tutar 40 bin lira ile sınırlı tutuluyor.

Yapılacak olan yeni düzenlemelerle birlikte bu limitlerin artırılması ve günlük para yatırma sınırının 150 bin liraya çıkarılması planlanıyor.

Bunun yanında ATM'lerde nakit akışını hızlandırmak amacıyla, 200 TL’lik banknotların kullanımının yaygınlaştırılması gündemde büyük bir yer tutuyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, çoğu ATM'de yalnızca 200 TL’lik banknotların kabul edilmesi uygulaması yeni yılda 81 ilde yaygınlaşması beklenen değişiklik arasında yer alıyor.

200 TL’lik banknotlar ile alakalı olarak yapılacak güncellemeyle birlikte diğer banknot türlerinin ATM’lerde daha az yer alması, nakit yönetiminde kolaylık sağlamayı amaçlıyor.