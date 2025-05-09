AVM'lerde yeni dönem başlıyor: Artık kullanılamayacak

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Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, alışveriş merkezlerine (AVM) yönelik kurallar yeniden şekillendi.

Yeni düzenleme, AVM projeleri için hem yapı ruhsatı sürecinde hem de isim kullanımında önemli kısıtlamalar ve net tanımlar getiriyor.

Artık bir yapının AVM olarak adlandırılabilmesi için yönetmelikle belirlenen niteliklere sahip olması şart.

Yapı ruhsatı başvurusunda bu kriterleri taşıyan projelerin ruhsatında "AVM" niteliği açıkça belirtilecek.

Bu şartları taşımayan yapı ya da işletmelerin, tanıtım veya isimlendirmede AVM ibaresi kullanması yasak olacak.

ORTAK KULLANIM ALANI ZORUNLULUĞU

Yönetmeliğe yeni eklenen bir diğer önemli detay ise, ortak kullanım alanları ile ilgili. Buna göre, ortak alanlar barındırmayan alışveriş merkezi projelerine yapı ruhsatı verilmeyecek.

Ayrıca dış cepheler, çatılar gibi doğrudan kullanıma açık olmayan bölümler ortak alan sayılmayacak. Bu hamleyle, tüketici deneyimini esas alan gerçek AVM projelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

FAALİYETLER ASKIYA ALINABİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, 10 bin metrekarenin altında satış alanı ya da 30’dan az iş yeri bulunan alışveriş merkezleri, Ticaret Bakanlığı tarafından resen ya da başvuru üzerine faaliyet dışı bırakılabilecek.

Bununla birlikte, 10 bin ile 20 bin metrekare arasında satış alanına sahip AVM'lerde ise iş yerlerinin yarısından fazlasının faal olmaması veya ulusal/uluslararası zincir mağazaların yer almaması durumunda faaliyet geçici olarak askıya alınabilecek.

Ayrıca her yıl nisan ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait ortak gelir ve gider raporu hazırlanarak tüm perakende işletmelere gönderilecek.