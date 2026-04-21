Böcek Ailesi davası başladı: 6 sanık hakim karşısında

Türkiye'nin konuştuğu olay...

Almanya'dan Türkiye'ye gelen 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Kadir, 27 yaşındaki anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek, kaldıkları otel odasında böcek ilacından yayılan zehirli havayı soluyarak can verdi.

DAVA BUGÜN BAŞLIYOR

Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin açılan dava bugün başladı.

Otel sahibi ve ilaçlama şirketi yetkilisinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 6 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

TATİL İÇİN GELDİLER

Böcek Ailesi, 9 Kasım 2025 tarihinde Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelmişti. Fatih'te bir otele yerleştiler.

Tatillerinin üçüncü gününde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran aile fertlerine "gıda zehirlenmesi" teşhisi konuldu. Hastanedeki işlemlerin ardından kaldıkları otele geri döndüler.

Otelde fenalaşan Böcek Ailesi'nin kilitli kapı nedeniyle otele gelen ambulansa ulaşamaması da iddianamede yer alıyor.

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken Böcek Ailesi'ni hayattan koparan gerçek, Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı.

Tahtakurusu nedeniyle otelin ilaçlandığı, ailenin ilaçtan zehirlendiği belirlendi.

SERVET BÖCEK'İN BABASI KONUŞTU

Duruşma öncesi Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek konuştu.

Böcek, "Göz göre göre ölüm. İki kuşağımı yok ettiler. Benim torunlarım büyüyecekti, evlenecekti yuva kuracaktı. Benden 4 tane can aldılar, gözlerinin içine bakıp ve soracağım; 3 kuruş fazla para kazanmak için değdi mi? O oteli 1 hafta-10 gün kapalı tutsalar o canlar gitmeyecekti. Para için benim çocuklarımın canını yaktılar." dedi.

Otelin kapısının kilitlenip gidilmesiyle ilgili de konuşan Yılmaz Böcek, "Sen nasıl kapıyı kilitler gidersin? Nasıl bir mantık bu? 7,5 dakika yani her saniyesi önemliyken, sen ölüm kalım savaşı veriyorsun içeride." ifadelerini kullandı.

22'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı hakkında 'Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma' suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Rustemsha Batyrov hakkında ise ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmişti.

Öte yandan, şüpheliler Fatih Tektaş, Mahmut Keser, Fahri Mustafa Orel, Ercan Erdoğan ve Yusuf Dalkılıç hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' ile 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından, şüpheliler Doğan Cağferoğlu, Zeki Kışı, Serkan Kışı, Hakan Oğlak, Rustemsha Batyrov hakkında ise 'taksirle yaralama' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.

RAPORLARA YER VERİLDİ

İddianamede, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırladığı rapora da yer verildi.

Raporda; zehirlenme olayının yaşandığı otelde bir ilaçlama firması tarafından haşerelere karşı biyosidal ürün uygulaması yapıldığı, bu uygulamanın şüpheli Doğan Cağferoğlu tarafından yapıldığı, uygulama sonrası iş yerine bırakılan formda irtibat numarası olarak belirtilen telefon numaralarından birinin şüpheli Serkan Kışı'ya ait olduğunun tespit edildiği kaydedilmişti.

Raporda, ilaçlama firmasıyla ilgili yapılan incelemede firmanın daha önce farklı bir adreste ilaçlama yaptığı, ilaçlama sonucunda bir çocuğun zehirlendiği ve uygulamayı yapanın da şüpheli Serkan Kışı olduğu, bu olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılmıştı.

SERTİFİKASIZ VE İZİNSİZ İLAÇLAMA YAPMIŞ

Olayın yaşandığı oteli ilaçlayan şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun herhangi bir sertifika kaydına rastlanmadığı ve izinsiz olarak biyosidal ürün uygulaması yaptığı raporda anlatılmıştı.

"İLACA BAĞLI ZEHİRLENMEDEN ÖLDÜLER"

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre, kişilerin ölümünün kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği iddianamede yer almıştı.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaşanan olayda ölümlerin gıda zehirlenmesi sonucunda gerçekleşmediği bu nedenle dosyada adı geçen gıda işletmelerinin olayda herhangi bir kusurunun bulunmadığı belirtilmişti.

Bilirkişi raporunda, yanlış kimyasal (Alüminyum Fosfit) kullanılması, yetkisiz personel çalıştırılması ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan işlem yapılması nedeniyle, sertifikasız ve izinsiz faaliyet gösteren ilaçlama firması yetkilileri şüpheliler Zeki Kışı ve Serkan Kışı'nın asli kusurlu oldukları iddianamede belirtilmişti.

İddianamede, ilaçlama firması çalışanı şüpheli Doğan Cağferoğlu'nun ilaçlama konusunda herhangi bir sertifikası, bilgisi ve deneyimi olmamasına rağmen işlemi gerçekleştirdiği için asli kusurlu olduğu aktarılmıştı.

Otelin sahibi şüpheli Hakan Oğlak'ın yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerle çalışarak, uygun olmayan biyosidal ürünlerle, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaksızın ilaçlama faaliyetinin yürütülmesine onay verdiği raporda belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.

Kontrolden geçen aile otele geri döndü. Bir süre sonra çocuklar fenalaştı 13 Kasım'da otele ambulans çağrıldı. Sabaha karşı hastaneye giden ailenin 3 üyesi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı.

Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.