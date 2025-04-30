Avrupa Ligi'nde 2 maç TRT'de şifresiz! İşte şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan yarı final aşamasında oynanacak 2 maç ile devam ediyor.UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Yarı final ilk maçlarında, Athletic Bilbao - Manchester United ve Tottenham - Bodo/Glimt karşılaşmaları oynanacak.

Futbolseverler TRT ekranlarında şifresiz yayınlayacak UEFA Avrupa Ligi maçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

TRT 1 ve TRT Spor'un 1 Mayıs 2025 Perşembe günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

İşte maç programı..

1 Mayıs Perşembe

20:00 Tottenham - Bodo/Glimt (TRT SPOR)

22: 00 Athletic Bilbao - Manchester United (TRT 1)