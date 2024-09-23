Avrupa Ligi'nde 3 maç TRT 1'de yayınlanacak! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı?

UEFA Avrupa Ligi Lig aşaması maçları için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezonun ilk maçları 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Futbolseverler UEFA Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bu hafta ilk maçlarına çıkacak.
Futbolseverler Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor.
Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde hangi maçlar şifresiz kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
25 Eylül Çarşamba
22:00 Galatasaray - PAOK (TRT 1)
26 Eylül Perşembe
19:45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (TRT 1)
22:00 Ajax - Beşiktaş (TRT 1)