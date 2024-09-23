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Avrupa Ligi'nde 3 maç TRT 1'de yayınlanacak! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Avrupa Ligi'nde 3 maç TRT 1'de yayınlanacak! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? Avrupa Ligi'nde yeni sezon Çarşamba günü başlıyor. Maçları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte şifresiz yayınlanacak Avrupa Ligi maçlarının programı..