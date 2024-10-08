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Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Bakın zirvede hangi takım yer aldı...

Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Bakın zirvede hangi takım yer aldı... Yapılan bir araştırma sonucunda 2001 yılından bu yana Avrupa kupalarında en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu. Süper Lig devleri gördükleri kırmızı kart sayılarıyla listelendi. İşte Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları...