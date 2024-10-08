Avrupa'da en çok kırmızı kart gören Türk takımları belli oldu! Bakın zirvede hangi takım yer aldı...

Haber Merkezi
Transfermarkt tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Avrupa’da en çok kırmızı kart gören Türk takımları listelendi.
2001 yılından bu yana Avrupa maçlarına çıkan Türk takımlarının aldığı kırmızı kart sayıları şaşırttı.
Çift sarı karttan çıkan kırmızı kartlarında dahil edildiği sayılarda Süper Lig devlerinin kırmızı kart sayıları yarıştı.
Süper Lig’in devleri Avrupa maçlarında aldıkları kırmızı kart sayılarıyla listeye damga vurmayı başardı.
İŞTE EN ÇOK KIRMIZI KART GÖREN TÜRK TAKIMLARI
1- Beşiktaş: 24 Kırmızı Kart
2- Fenerbahçe: 21 Kırmızı Kart
3- Galatasaray: 17 Kırmızı Kart
4- Trabzonspor: 10 Kırımızı Kart
5- Sivasspor: 5 Kırmızı Kart
6- RAMS Başakşehir: 3 Kırımızı Kart
7- Konyaspor: 3 Kırmızı Kart
8- Bursaspor: 3 Kırmızı Kart