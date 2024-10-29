Avrupa'da ülkeler çalışma saatlerine göre listelendi! Türkiye haftalık çalışma saatleri ile şaşırttı...

Haber Merkezi
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yapılan bir çalışma sonrasında Avrupa ülkelerinde haftalık ortalama çalışma saatlerini açıkladı.
Açıklanan verilere göre yapılan listede Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama haftalık çalışma süresi 36.1 olarak belirlenirken Türkiye'nin ortalaması şaşırttı.
Haftalık çalışma saatlerine göre değerlendirilen ülkeler arasında Türkiye’nin sıralaması şaşırtırken listenin zirvesinde Hollanda yer aldı.
İŞTE HAFTALIK ÇALIŞMA SAATLERİNE GÖRE ÜLKELER
1- Hollanda: 32,2 saat
2- Avusturya: 33,6 saat
3- Norveç: 33,9 saat
4- Almanya: 34 saat
5- Danimarka: 34,3 saat
6- Finlandiya: 34,8 saat
7- Belçika: 34,9 saat
8- Lüksemburg: 35,3 saat
9- İrlanda: 35,5 saat
10- İsveç: 35,7 saat
33- Türkiye: 44,2 saat