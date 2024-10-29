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Avrupa'da ülkeler çalışma saatlerine göre listelendi! Türkiye haftalık çalışma saatleri ile şaşırttı...

Avrupa'da ülkeler çalışma saatlerine göre listelendi! Türkiye haftalık çalışma saatleri ile şaşırttı... Avrupa ülkeleri arasından yapılan bir çalışma sonrasında haftalık ülkelerin haftalık çalışma saatleri belli oldu. Eurostat ve TÜİK verilerine göre yapılan çalışmada Türkiye’nin sırlaması şaşırttı.