Avrupalılar bulaşıkları durulamıyor: İşte nedeni...

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Günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlarla birçok aile, bulaşıklarını makinelerle yıkasa da, bazen ellerle yıkamak hala kaçınılmaz bir durum olabiliyor.

Ancak Avrupa’da, özellikle Almanya’da, bulaşıkların elle yıkandıktan sonra durulanmaması oldukça yaygın bir alışkanlık.

Peki, bu alışkanlık neye dayanıyor? Sebebini duyunca şaşıracaksınız.

BULAŞIK TIPASI KULLANILIYOR

Avrupa'nın birçok ülkesinde, özellikle Almanya'da, bulaşık yıkama alışkanlıkları oldukça ilginç ve gelenekseldir.

Çoğu Avrupa ailesi, mutfak lavabolarını bulaşıklar için tasarlanmış özel tıpalarla kullanır. Bu tıpa, lavabonun su ile dolmasını sağlayarak bulaşıkların bu suyun içinde yıkanmasını mümkün kılar.

Az miktarda deterjan eklenen suyun içinde bulaşıklar yıkandıktan sonra, aynı su ile durulama işlemi yapılır ve bulaşıklar kurumaya bırakılır.

Bu alışkanlık, özellikle savaş yıllarında Almanlar tarafından geliştirilmiş ve ekonomik sebeplerle hayata geçirilmiştir.

O dönemde, su ve deterjan tasarrufu sağlamak amacıyla bu yöntem benimsenmiş ve zamanla bir kültürel norm halini almıştır.

Savaşın ardından, bu yöntem uygulanmaya devam edilmiştir ve nesilden nesile aktarılmıştır. Bugün ise bu alışkanlık, ekonomik gereklilikten çok çevre dostu bir yaklaşım olarak görülmektedir.