Avrupalıların su yerine maden suyu içmesinin sebebi bakın neymiş

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Birçok Avrupa ülkesinde maden suyu, suyun yerini alarak günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Marketlerde, restoranlarda ve ofislerde sıkça tercih edilen maden suları, bazen içme suyundan bile fazla talep görüyor.

Peki, bu popülerliğin sebebi ne?

AVRUPALILAR NEDEN SU YERİNE MADEN SUYU İÇİYOR?

Maden suyunun tarih sahnesindeki yolculuğu, 17. yüzyılda İngiltere'deki Holy Well kuyusundan şişelenerek satışa sunulmasıyla başladı.

O dönem, yalnızca ekonomik ve kültürel düzeyi yüksek kişilerin tükettiği maden suyu, genel sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle kısa sürede popüler hale geldi.

18. yüzyılda şişelenmiş su endüstrisinin doğuşu, temiz su teminindeki sağlık kaygılarını büyük ölçüde giderdi.

Ancak ABD’de musluk suyunun hijyenik olmaması, maden suyuna olan talebi artıran bir başka faktör oldu.

Daha sonra klorlama yöntemiyle musluk sularının temizlenmesi, maden suyuna olan ilgiyi bir nebze azaltsa da, özellikle Avrupa'da sağlığa faydaları nedeniyle bu doğal içecek tercih edilmeye devam etti.