Avrupa’nın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türk hava kuvvetleri listeyi yıktı geçti

Dünya genelinde ülkelerin askeri güçlerine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çarpıcı listeler çıkıyor.
World Population Review tarafından yayımlanan son istatistiklere göre, bu kez Avrupa’nın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeleri listelendi.
Ortaya çıkan istatistiklere göre en fazla askeri hava aracına sahip ülkeler sıralandı. Söz konusu listede Türkiye, askeri hava aracı sayısıyla listede üst sıralara konumlandı.
Yapılan değerlendirmeye göre, Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkesi 4.182 askeri uçak ile Rusya olurken bakın Türkiye kaçıncı sırada yer aldı.
AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVETLERİ LİSTESİ
RUSYA: 4.182 askeri uçak
TÜRKİYE: 1.065 askeri uçak
FRANSA: 1.004 askeri uçak
İTALYA: 850 askeri uçak
BİRLEŞİK KRALLIK: 663 askeri uçak
YUNANİSTAN: 635 askeri uçak
ALMANYA: 601 askeri uçak
İSPANYA: 517 askeri uçak
POLONYA: 459 askeri uçak
UKRAYNA: 311 askeri uçak