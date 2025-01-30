Avrupa’nın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türk hava kuvvetleri listeyi yıktı geçti

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Dünya genelinde ülkelerin askeri güçlerine yönelik yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çarpıcı listeler çıkıyor.

World Population Review tarafından yayımlanan son istatistiklere göre, bu kez Avrupa’nın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olan ülkeleri listelendi.

Ortaya çıkan istatistiklere göre en fazla askeri hava aracına sahip ülkeler sıralandı. Söz konusu listede Türkiye, askeri hava aracı sayısıyla listede üst sıralara konumlandı.

Yapılan değerlendirmeye göre, Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkesi 4.182 askeri uçak ile Rusya olurken bakın Türkiye kaçıncı sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVETLERİ LİSTESİ

RUSYA: 4.182 askeri uçak

TÜRKİYE: 1.065 askeri uçak

FRANSA: 1.004 askeri uçak

İTALYA: 850 askeri uçak

BİRLEŞİK KRALLIK: 663 askeri uçak

YUNANİSTAN: 635 askeri uçak

ALMANYA: 601 askeri uçak

İSPANYA: 517 askeri uçak

POLONYA: 459 askeri uçak

UKRAYNA: 311 askeri uçak