Avrupa’nın en iyi 10 plajı listelendi! Türkiye’nin cennet sahili listeye girdi: Akın akın gidiyorlar

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Avrupa’nın en gözde tatil rotaları arasında yepyeni bir liste gündeme damgasını vurdu. İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Guardian, 2025 yılı için okuyucu önerileriyle derlediği Avrupa'nın en iyi 10 sahili listesini açıkladı.

Liste, klasik tatil destinasyonlarının dışında kalan, doğallığını koruyan, huzur arayan gezginlerin uğrak noktası olan gizli kalmış plajlardan oluşuyor.

Kimi yalnızca yürüyerek ulaşılabilen, kimisi doğayla iç içe kamp yapmaya uygun bu sahiller, sadece deniz ve kum vadetmiyor; aynı zamanda ziyaretçilerine nefes kesen manzaralar, sakin atmosferler ve kültürel deneyimler sunuyor.

Türkiye’den eşsiz sahilleri arasında yer Bodrum’un tatil cennetinin üst sıralarda yer alması ilgi odağı olmayı başardı.

İŞTE AVRUPA’NIN EN İYİ 10 SAHİLİ

1. Paralia Fakistra – Pelion, Yunanistan Yalnızca yürüyerek veya tekneyle ulaşılabilen bu gizli koy, arkadaki küçük şelalesi ve yemyeşil doğasıyla doğaseverlerin rüyalarını süslüyor.

2. Kastraki Plajı – Naxos, Yunanistan Geniş kum sahili ve sığ turkuaz sularıyla ailelerin ve huzur arayan tatilcilerin favorisi.

3. Plage de la Paracou – Vendée, Fransa Kaya oluşumları ve çam ağaçlarıyla çevrili bu sahil, Fransa’nın batı kıyılarında el değmemiş bir güzellik sunuyor.

4. Playa de Güigüí – Gran Canaria, İspanya 2 saatlik bir yürüyüşle ulaşılan bu bakir sahil, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihi.

5. Kadıkalesi – Bodrum, Türkiye Bodrum’un kalabalığından uzak, sakin yapısı ve otantik köy atmosferiyle öne çıkan Kadıkalesi, yerel lezzetler ve gün batımı manzaralarıyla büyülüyor.

6. Tropea Plajı – Calabria, İtalya Yemyeşil falezlerin eteğinde, tarihi şehir merkezine yürüme mesafesindeki Tropea, hem görsel şölen hem kültürel deneyim vadediyor.

7. Mali Lošinj – Hırvatistan, Kristal berraklığındaki denizi ve çam ağaçlarıyla çevrili koylarıyla Hırvatistan’ın en huzurlu noktalarından biri.

8. Sant Pol de Mar – Katalonya, İspanya Barselona’ya trenle sadece 1 saat uzaklıkta olan bu küçük sahil kasabası, sakinliğiyle öne çıkıyor.

9. Sandhammaren – Ystad, İsveç İsveç’in güneyinde yer alan bu beyaz kumlu plaj, bisiklet rotaları ve doğal yaşam alanlarıyla tam bir huzur noktası.

10. Murramarang Plajı – Portglenone, Kuzey İrlanda Vahşi doğa ile iç içe, sessizliğin hâkim olduğu bu sahil, yerel halk dışında neredeyse bilinmeyen bir cennet.