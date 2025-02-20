Avrupa’nın en iyi plajları belli oldu: Türkiye’nin iki plajı listede!

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Dünyaca ünlü seyahat platformu Tripadvisor, tatilcilerin yorumları ve beğenileri doğrultusunda Avrupa’nın en güzel plajlarını belirledi.

2025 yılı için hazırlanan listede Türkiye’den iki plaj yer alarak ülkemizin turizmdeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Eşsiz doğal güzellikleri ve berrak sularıyla dikkat çeken bu plajlar, hem yerli hem de yabancı turistlerin favorileri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin turizm cennetlerinden gelen bu gurur verici haber, yaz tatili planı yapan gezginler için harika bir seçenek sunuyor. Peki, hangi plajlar listede yer aldı?

TÜRKİYE'DEN İKİ PLAJ LİSTEYE GİRDİ

Antalya’nın gözde tatil noktalarından Konyaaltı Plajı, listede 18. sırada yer alırken, doğal güzelliği ve koruma altındaki caretta carettalarıyla ünlü Muğla’nın İztuzu Plajı, 14. sıraya yerleşti.

İşte Avrupa’nın en iyi 10 plajı:

1. Elafonissi Beach, Yunanistan

2. Praia da Falésia, Portekiz

3. Playa de Muro, İspanya

4. Myrtos, Yunanistan

5. Spiaggia dei Conigli - Sicilya, İtalya

6. Playa de Maspalomas, İspanya

7. Plage de Palombaggia, Fransa

8. Tropea, İtalya

9. Reynisfjara, İzlanda

10. Falassarna, Yunanistan