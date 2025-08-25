Avuç içi terlemesi hangi hastalığın belirtisi? Uzmanlar uyarıyor!

Günlük hayatta çoğu kişi için rahatsız edici bir durum olan avuç içi terlemesi, aslında bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Uzmanlar, özellikle sebepsiz yere aşırı terleme yaşayan kişilerin bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğini belirtiyor.

Çünkü avuç içi terlemesi sadece sıcak hava ya da stres kaynaklı olmayabilir, aynı zamanda hiperhidroz adı verilen tıbbi bir rahatsızlığın da belirtisi olabiliyor.

Peki avuç içi terlemesi hangi hastalıklarla ilişkilidir, tedavisi mümkün müdür? İşte detaylar...

Avuç içi terlemesi hangi hastalıkların belirtisi olabilir?

Avuç içi terlemesi en sık olarak primer hiperhidroz hastalığında görülüyor. Bu hastalıkta, vücudun ter bezleri normalden çok daha fazla çalışıyor ve kişi hiçbir neden yokken aşırı terleme yaşıyor. Bunun yanı sıra, avuç içi terlemesi şu durumların da belirtisi olabilir:

- Tiroid hastalıkları (hipertiroidi)

- Diyabet Stres ve anksiyete bozuklukları

- Obezite Bazı sinir sistemi hastalıkları

Tedavi yöntemleri nelerdir?

Avuç içi terlemesi tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Tedavi yöntemleri kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de en yaygın uygulamalar şunlardır:

- Topikal kremler ve spreyler: Terlemeyi azaltıcı ilaçlı solüsyonlar

İyontoforez tedavisi: Elektrik akımıyla ter bezlerinin çalışmasını azaltma

Botoks uygulaması: Avuç içine yapılan enjeksiyonlarla terlemeyi önleme

Cerrahi yöntemler: Şiddetli vakalarda tercih edilir