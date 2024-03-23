Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vincenzo Montella yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan A Milli Takım hazırlıklarını sürdürüyor.
Özel maçta Macaristan'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol takımımız ikinci hazırlık maçında Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Avusturya ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçının detayları merak uyandırdı.
Macaristan karşısında alınan 1-0'lık yenilgi sonrası gözler Avusturya maçına çevrildi. Futbolseverler Avusturya - Türkiye maçı hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Avusturya - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte maçın detayları...
Avusturya - Türkiye maçı ne zaman?
Avusturya ile Türkiye arasında oynanacak özel maç 26 Mart 2024 Salı günü oynanacak. Saat 22.45’te başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.