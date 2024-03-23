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Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avusturya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol takımımızın Avusturya ile oynayacağı özel maç için geri sayım başladı. İşte Avusturya - Türkiye maçının detayları..