Kapadokya'nın rengi değişti: İşte peri bacalarının son hali

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Turistlerin uğrak noktası Kapadokya, renk değiştirdi.

Kurak ve sert iklim yapısıyla tanınan bölgede son haftalarda etkisini artıran yağışlar, doğayı canlandırırken ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Göreme, Uçhisar, Ortahisar ve Avanos çevresindeki vadilerde yeşeren bitki örtüsü, Kapadokya’nın taş ve toprak tonlarına farklı bir renk kattı.

Yağışlar etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Nevşehir’de uzun yıllar mayıs ayı yağış ortalaması belirli seviyelerde seyrederken, bu yıl ilkbahar döneminde etkili olan yağışlı sistemlerin bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde yağış bıraktığı değerlendiriliyor.

MGM’nin resmi iklim istatistiklerinde Nevşehir’de geçmiş yıllarda kaydedilen günlük en yüksek yağış miktarının 40,7 milimetre olarak ölçüldüğü belirtilirken, son günlerdeki aralıklı sağanakların da bölgedeki toprak nemini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Nisan ve Mayıs aylarında sıklaşan yağış geçişleriyle birlikte bölgede yeşillenme süresinin uzadığı, bunun da özellikle açık alanlarda görsel zenginliği artırdığı belirtiliyor.