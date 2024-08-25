Ayağınızın altına Vicks sürmek bakın neye sebep oluyor! İşte şaşırtan faydası Birçok faydası bulunan Vicks'in ayaklara sürüldüğünde sağladığı fayda duyanları şaşırtıyor. İşte ayak altına Vicks sürmenin faydası...

Editör: Salih Demirgan

Vicks krem, özellikle soğuk algınlığı, öksürük ve kas ağrıları gibi semptomları hafifletmek amacıyla kullanılan bir topikal kremdir.

Genellikle göğüs, sırt, boğaz ve ayak tabanına sürülerek kullanılır. Vicks krem, cilt üzerine uygulandığında, cilt tarafından emilerek rahatlatıcı bir etki sağlar.

Reçetesiz satın alınabilen Vicks, çoğunlukla kış aylarında kullanılan ve en faydalı kremler arasında yer almaktadır.

Vicks kremi en etkili şekilde kullanabileceğiniz yöntemlerden biri bu kremi ayak altına sürmektir.

İşte ayak altına Vicks sürmenin yararları...

Vicks kremini en verimli şekilde kullanmanın yolu, ayak tabanınıza uygulamaktır.

Eğer vücudunuzda ağrılar yaşıyorsanız veya soğuk algınlığıyla mücadele ediyorsanız, ayak tabanlarınıza biraz Vicks sürün ve kalın bir çorap giyin.

Bunu uyumadan önce yaparsanız, gece boyunca daha rahat bir uyku çekmenize yardımcı olabilir.

Önemli Not: Vicks'in içeriğindeki kafur, aşırı alındığında toksik etkiye sahip olabilen bir maddedir. Bu sebeple, ağız veya burun çevresine uygulanmamalı ve bronşiyal astım hastalarında kullanılmamalıdır.