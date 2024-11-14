Ayak altına batikon sürün, mucizeyi görün...

Yağmur Dinç

Batikon, genellikle antiseptik ve dezenfektan özelliklere sahip, alkol bazlı bir solüsyondur.

En yaygın kullanımı, yaraların, kesiklerin, çiziklerin veya cilt enfeksiyonlarının temizlenmesinde bakteri, virüs ve mantarlara karşı koruma sağlamaktır.

Ayrıca, çeşitli cilt enfeksiyonlarının tedavisinde, özellikle terleme, ayak mantarı gibi durumlarda da kullanılır.

Batikon, genellikle iyodofor adı verilen bir bileşik içerir, bu da onun antiseptik özellik kazanmasını sağlar.

Peki, ayakların altına sürmeyi hiç denediniz mi? İşte mucizevi etkisi...

AYAK ALTINA SÜRÜN, ŞİFAYI GÖRÜN

Ayak mantarına yatkınsanız, Batikon antiseptik özelliğiyle enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilir.

Batikon, terleme nedeniyle oluşan bakterileri öldürerek kötü koku oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir.

Ayaklarınızda yaralanma, nasır veya kesikler varsa, Baticon sürmek bu bölgeleri dezenfekte etmeye yardımcı olabilir.