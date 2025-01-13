Ayak altına sürüp bekletin, baştan aşağı yenilenin

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Limon, vitamin ve mineral zenginliğiyle bilinen, mutfaklarımızın vazgeçilmezidir.

Genellikle yemeklerde, içeceklerde ve tatlılarda kullanılan limon, son zamanlarda farklı alanlarda da adından söz ettirmeye başladı.

Bu kez, limonun ayak sağlığı üzerindeki etkileri gündemde!

Uyumadan önce ayak altına limon sürmek bakın ne faydalar sağlıyor…

BAĞIŞIKLIĞI UÇURUYOR

Ayakların altına limon sürmek, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor.

İlk adım, bir adet limonu ortadan ikiye bölmek. Ardından, limonun üzerine bir miktar deniz tuzu serpiştirerek, topuk kısmından başlayıp ayak altına nazikçe masaj yaparak uygulama yapabilirsiniz. Limon ve deniz tuzunun birleşimi, cildinize doğal bir bakım sağlar ve ayaklarınızdaki yorgunluğu alır.

Bu uygulamayı yaparken, limonu ayaklarınızın altına yaklaşık 20 dakika boyunca sürmeyi unutmayın. Masaj yaparak uygulamak, kan dolaşımını hızlandırır ve ayaklarınızdaki gerginliği azaltır. Ayrıca, dairesel hareketlerle yapılan bu masaj, limonun etkisini daha da artırır.