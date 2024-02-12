Ayak bileğinde iz oluşanlar dikkat! Çoraplarınızın bıraktığı izler hiçte masum değil… Giydiğiniz çoraplar ayak bileğinizde iz bırakıyorsa bu izler sandığınız kadar zararsız olmayabilir. İşte, çoraplarınızın neden olduğu o izler aslında neler hakkında bilgi veriyorlarmış…

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Çorapların lastikleri çoğu kişide sıkmayla ilgili olarak izler oluşturur.

Lastiğin sıkılığına göre iz oluşturması bazı durumlarda normal olsa da her çorap giydiğinizde bu izlerin oluşması bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor olabilir.

Araştırmalar, ayak bileğinizde oluşan bu izlerin asıl nedeni hakkında bilgileri gün yüzüne çıkartıyor.

Lastik izinin nedenleri…

Ayak bileğinizde oluşan çorap izleri aslında vücudunuzun susuz kaldığını gösteriyor olabilir. Bu sebepten günlük su tüketiminize dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

Sürekli oluşan izleri, varis göstergesi olabilir. Her çorap giydiğinizde bileğinizde izler oluşuyorsa varisli damarlarla ilgili olabileceğinden doktor kontrollerinizi aksatmamanızda fayda var.

Varisli damarlar ve susuzluğun belirtisi olabileceği gibi aynı zamanda vücudunuzun kan dolaşımıyla ilgili sorunlara da işaret ediyor olabilir.

İzleri hafifletmek için…

Oluşan izleri azaltmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken belli başlı detaylar vardır. İşte, o detaylar…

Tuzu azaltın.

Sağlıklı kilonuzu koruyun.

Kompresyon çorapları giyin.

Pozisyonunuzu sık sık değiştirin ve uzun süre oturmayın veya ayakta durmayın.

Alçak topuklu, rahat ayakkabılar tercih edin.

Eğer sizin de ayak bileklerinizde devamlı olarak çorap izleri oluşuyorsa mutlaka bir doktora başvurmalı ve bahsedilen bu olasılıkların değerlendirilmesini yapmanız yararınıza olacaktır.