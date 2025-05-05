Ayakkabı devlerinden muafiyet talebi: Siparişler durduruldu, iflas tehlikesi büyüyor

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulama alınan yeni gümrük tarifeleri nedeniyle küresel çapta büyük bir hacme sahip olan ayakkabı devleri çıkmaza girdi.

Uygulamaya alınan yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle yüzde 220’ye varan oranlarda ek maliyetle karşı karşıya kalan Nike, Adidas, Skechers, Columbia, Crocs, Under Armour ve Toms gibi dünyaca ünlü markalar, çok sayıda siparişin durdurulduğunu, stoklarının kısa sürede tükeneceği uyarısında bulundu.

Sektörde büyük bir yankıya neden olan bu talebin nasıl karşılanacağı merak edilirken sektörün öncüleri konumunda olan firmaların izleyeceği yol merak ediliyor.

ALARMA GEÇİLDİ

Uygulamaya geçen yeni vergi tarifeleri özellikle uygun fiyatlı ürünler sunan ve düşük-orta gelir grubuna hitap eden markaların, bu yüksek vergileri ya karşılaması ya da fiyatlara yansıtması gerektiği, ancak her iki durumda da sürdürülebilirliğin tehdit altında olduğu bildirildi.

ABD merkezli önde gelen ayakkabı üretici ve perakendecileri, Başkan Trump’a hitaben kaleme aldıkları ortak mektupta, sektörü bekleyen tehlikeyi açıkça dile getirdi.

Mektupta, ayakkabı endüstrisinin yüksek vergi yüküyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, "ABD'nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutmanızı rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yüzlerce firmanın kapanma riskiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çekilen mektupta, çok sayıda siparişin durdurulduğu ve ABD'deki tüketiciler için ayakkabı tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği vurgulandı.

Şirketler, vergi muafiyeti sağlanmadığı takdirde kapanmaların kaçınılmaz olacağını belirtti.