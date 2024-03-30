Ayakkabı fiyatına arsa tapusu! İlanı gören o şehre akın edecek Milli Emlak’ta yayınlanan son ilan dikkatleri üzerine çekti. 3 bin liraya o şehirde arsa veriliyor. Kaçıran başını taşlara vuracak.

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Milli Emlak, uygun fiyatlı arsa seçenekleriyle gözleri üzerine çekiyor.

Son yayınladığı ilanlarla adeta fırsatlar sunan Milli Emlak, arsa sahibi olmayı herkes için mümkün hale getiriyor.

Şimdiye kadar 3 bin TL’den başlayıp 100 bin TL’ye kadar varan fiyatlarla sunduğu arsa seçenekleriyle, Milli Emlak adeta piyasanın nabzını tutuyor.

En son verilen ilan ise adeta bir sürpriz niteliğinde!

Resmen ayakkabı fiyatına arsa tapusu alınıyor. Hem de o şehirde…

3 bin liraya arsa tapusu!

Bayburt Merkez’de yer alan 49 metrekare arsa, 3000 bin TL’den ihaleyle satışa sunuluyor.

Fırsatı kaçırmak istemeyen 15 Nisan 2024 tarihinde saat 09:20’de ihaleye katılabilir.

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