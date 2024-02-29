Ayakkabılardaki bu delikler bakın ne işe yarıyor Herkes bir dönem yan tarafında iki deliği olan bu ayakkabılardan giymiştir. Ancak bu deliklerin neden var olduğunu hiç düşündünüz mü? Bakın o delikler aslında ne işe yarıyormuş…

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Spor ayakkabılarında sıkça gördüğümüz yan deliklerin sadece estetik bir detay olduğunu mu düşünüyordunuz? İşte yanılıyorsunuz!

Tasarımcıların her detayı düşünerek ürettiği bu ayakkabıların yan deliklerinin aslında gizli bir amacı var.

Ayakkabıların yan delikleri sadece görüntü için oraya koyulmuyor. Aslında bu deliklerin belirli bir amacı var. Ancak pek çoğumuz bu özelliklerin ne işe yaradığını bilmiyoruz.

Tasarımcıların her detayı özenle planladığı bu ayakkabıların yan deliklerinin amacı bakın neymiş…

Bu deliklerin bir amacı var

Bu deliklerin, sadece daha havalı bir görüntü yaratmak için değil, asıl amacı ayaklarınızı havalandırmak.

Ayrıca, bu delikler aynı zamanda bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak da düşünülmüş.

Çünkü Converse aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiş. Bu delikler sayesinde uzun bağcıkları oradan geçirip bağladığınızda, topuklarınızı ayakkabıya daha iyi sabitleyebiliyorsunuz. Böylelikle sakatlıkların önüne geçiyorsunuz.