Ayaklarda morarma neden olur? Ayaklarda morarma için hangi doktora gidilir?

Günlük hayatta birçok kişinin karşılaştığı sağlık sorunlarından biri de ayaklarda meydana gelen morarmalardır.

Bazen darbe veya basit bir çarpma sonrası oluşabilen bu durum, kimi zaman da altta yatan ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabilir.

Ayaklarda morarma şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini öğrenmek istiyor.

Peki, ayaklarda morarma neden olur? Böyle bir durumda hangi doktora başvurmak gerekir?

İşte detaylar...

Ayaklarda morarma neden olur?

Darbe ve travma: Çarpma, burkulma ya da sert bir darbe sonucu kan damarları zedelenerek morarma oluşabilir.

Damar tıkanıklığı: Dolaşım bozukluğu ve varis gibi damar hastalıkları ayaklarda morarmaya yol açabilir.

Kanın pıhtılaşma sorunları: Pıhtılaşma bozuklukları, küçük darbelerde bile geniş morluklara sebep olabilir.

Soğuk hava: Düşük sıcaklık, özellikle el ve ayaklarda morarma ile kendini gösterebilir.

Diyabet ve dolaşım hastalıkları: Şeker hastalığına bağlı damar problemleri de ayaklarda renk değişimine neden olabilir.

Ayaklarda morarma için hangi doktora gidilir?

Ayaklarda morarma şikayeti yaşayan kişilerin öncelikle dahiliye (iç hastalıkları) uzmanına başvurması önerilir.

Dahiliye doktoru, sorunun kaynağını tespit ederek gerekli görürse farklı branşlara yönlendirebilir.