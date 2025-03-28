Yağmur Uçar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor.

Bu kapsamda, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor.

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na başvuruların yoğun olması bekleniyor.

KAMPANYA ŞARTLARI

Yeni program, özellikle düşük gelir gruplarının araç sahibi olabilmesi için uzun vadeli finansman imkânları sunmayı planlıyor.

Bu sayede, araç alımında yaşanan mali engelleri aşmak mümkün olacak.

Aileler, düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle yerli otomobil sahibi olabilecek.

GÖZLER TOGG'DA

Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor.

Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.